Вночі безпілотники атакували Київську область: які наслідки

Вночі проти 16 липня російська окупаційна армія атакувала Київську область ударними безпілотниками. У двох районах регіону зафіксували падіння уламків дроні.

Про це повідомив керівник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

"Вночі ворог атакував наш регіон ударними дронами. Сигнал повітряної тривоги оголошувався двічі і тривав майже всю ніч. В області працювали сили ППО", - повідомив чиновник.

За його словами, внаслідок падіння уламків збитих БпЛА об’єкти цивільної та критичної інфраструктури не пошкоджені. Також минулося без постраждалих.

Втім, в одному з населених пунктів уламки впали на приватне подвірʼя, сталося загоряння стерні. Пожежу було ліквідовано. Пошкоджено дві нежитлові будівлі. Також зафіксовано падіння уламків поза межами населених пунктів на відкритій місцевості.

Як повідомлялося, вночі проти 16 липня один з дронів, який уночі атакував українські області, залетів на територію сусідньої Білорусі.

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