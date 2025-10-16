ТСН у соціальних мережах

182
1 хв

Вночі десятки ракет і сотні "Шахедів" атакували газову інфраструктуру: "Нафтогаз" про потужний удар РФ

Росія вшосте з початку жовтня масовано атакувала газову інфраструктуру країни.

Олена Капнік
Нафтогаз.

Нафтогаз. / © УНІАН

Вночі проти 16 жовтня російська армія знову здійснила масштабну комбіновану атаку на об’єкти Групи НАК “Нафтогаз”. У кількох областях є руйнування. На об’єктах травмовано щонайменше четверо працівників.

Про це повідомили у пресслужбі “Нафтогазу”.

“Десятки ракет (зокрема, балістичних) та сотні дронів-”Шахедів” вдарили по цивільних об’єктах, які забезпечують українців газом і теплом”, - поінформували в компанії.

Через потужний обстріл сталися руйнування одразу в кількох областях. Частина критичних об’єктів тимчасово зупинена. У “Нафтогазі” наголошують, що такі удари безпосередньо впливають на обсяги власного видобутку газу, які компанія змушена частково компенсувати за рахунок імпорту.

“Звертаюсь до всіх — за можливості споживайте газ економно. Кожен заощаджений кубометр сьогодні має значення. Маємо сили впоратися і з цим. Дякую всім, хто допомагає”, - заявив голова правління НАК “Нафтогаз України” Сергій Корецький.

За даними компанії, агресорка Росія вшосте від початку жовтня цього року масовано атакувала газову інфраструктуру України.

