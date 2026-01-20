- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 1493
- Час на прочитання
- 1 хв
Вночі Дніпро опинилось під ударом армії РФ: влада повідомила про наслідки
Вночі у небі над Дніпропетровщиною було збито 40 російських дронів.
Вночі проти вівторка, 20 січня, російська армія атакувала Дніпро. Тривога у місті триває понад десять годин — від 21:19.
Про це повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.
За словами чиновника, внаслідок російської атаки виникла пожежа. Пошкоджено підприємство та багатоповерхівка, а також щонайменше п’ять автомобілів.
Очільник ОВА наголосив, що у постраждали дві жінки — 76 і 67 років. Обидві перебувають на амбулаторному лікуванні.
Зауважимо, цієї ночі сили ППО збили на Дніпропетровщині 40 безпілотників.
Як повідомлялося, цієї ночі Росія вкотре вдарила по Україні. Зокрема, окупанти атакували безпілотниками і завдали ракетних ударів.