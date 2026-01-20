ТСН у соціальних мережах

1493
1 хв

Вночі Дніпро опинилось під ударом армії РФ: влада повідомила про наслідки

Вночі у небі над Дніпропетровщиною було збито 40 російських дронів.

Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Рятувальники.

Рятувальники. / © Управління ДСНС Києва

Вночі проти вівторка, 20 січня, російська армія атакувала Дніпро. Тривога у місті триває понад десять годин — від 21:19.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

За словами чиновника, внаслідок російської атаки виникла пожежа. Пошкоджено підприємство та багатоповерхівка, а також щонайменше п’ять автомобілів.

Очільник ОВА наголосив, що у постраждали дві жінки — 76 і 67 років. Обидві перебувають на амбулаторному лікуванні.

Зауважимо, цієї ночі сили ППО збили на Дніпропетровщині 40 безпілотників.

Як повідомлялося, цієї ночі Росія вкотре вдарила по Україні. Зокрема, окупанти атакували безпілотниками і завдали ракетних ударів.

1493
