Вночі до 1° морозу, а вдень рвучкий вітер: прогноз погоди в Україні на четвер, 7 жовтня

Вночі до 1° морозу, а вдень рвучкий вітер: прогноз погоди в Україні на четвер, 7 жовтня

Синоптики прогнозують також невелику хмарність.

У четвер, 7 жовтня, в Україні вдень буде суха, але місцями вітряна погода.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, завтра у більшості західних та південно-східних областей очікуються сильні пориви вітру - до 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий). Натомість опадів не передбачається. Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 10-15° тепла, на Закарпатті вночі 5-10° тепла, вдень 14-19°.

У Києві 7 жовтня також буде сухо. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 11-13°.

Нагадаємо, раніше народний синоптик дав прогноз погоди на осінь-2021 року. Так, згідно з його розрахунками, жовтень буде холодним, а у листопаді вже випаде сніг та вдарить мороз.

Читайте також:

Погода в Україні: тиждень відносного тепла - наступні шість днів буде сухо і майже всюди тепло

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання