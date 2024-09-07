Вночі до Білорусі залетіло вісім "Шахедів": злітали винищувачі та гелікоптери

Один БпЛА опинився за 70 км від литовського кордону.

Протягом минулої ночі, під час атаки РФ по Україні, до сусідньої Білорусі залетіли щонайменше вісім російських дронів. Один із них опинився за 70 км від кордону з Литвою.

Про це повідомили у моніторинговій групі "Беларускі Гаюн".

"Вночі проти 7 вересня на територію Білорусі залетіли не менше 7 дронів-камікадзе типу "Шахед" і, ймовірно, вперше зайшов також один розвідувальний російський БПЛА типу Supercam", - йдеться у повідомленні.

Крім того, за даними моніторингової групи, один з БпЛА залетів і до Брестської області, продовживши рух на північ.

"Шахед" зайшов до Гродненської області (вперше за весь моніторинг) і долетів до самих Кореличів і Новогрудка, тримаючи курс у напрямку кордону з Литвою. Даний "Шахед" міг пролетіти над Білоруссю на північ близько 200 км, що з ним трапилося далі - невідомо", - уточнює "Гаюн".

Зазначається, що протягом усієї ночі в небі над територією республіки працювали білоруські винищувачі та гелікоптери ВПС.

"Всього винищувачі ВПС РБ злітали з аеродрому Барановичі чотири рази, а гелікоптери з Мачулищів піднімалися двічі. Авіація була помічена не тільки на півдні країни, але також і на самій півночі - в районі Островця та Вілейки", - додали представники монітрингової групи.

Нагадаємо, вночі РФ вдарила по Україні дронами. Загалом було виявлено та здійснено супровід 67 БпЛА. ПС інформували, що кілька "Шахедів" вийшли з підконтрольного повітряного простору України, полетівши у напрямку Росії, Білорусі та тимчасово окупованої Луганщини.

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