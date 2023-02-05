Вночі до мінус 8 та ожеледиця на дорогах: прогноз погоди на 6 лютого

У понеділок у більшості містах України буде мінусова температура.

У понеділок, 6 лютого, в Україні очікуються невеликий сніг та ожеледиця. Вночі на більшості території очікується до 8℃ морозу, вдень – до 5℃ морозу.

Про це повідомляє "Укргідрометцентр".

Вітер північний, північно-східний, 5-10 м/с, у південній частині – місцями пориви 15-20 м/с.

На дорогах місцями ожеледиця.Температура вночі 3-8℃ морозу, вдень 0-5℃ морозу. У Карпатах сніг, температура вночі 11-16°, вдень 5-10° морозу.

Погода у Києві та області

У Києві вночі 4-6℃, вдень – 1-3℃ морозу.

На Київщині у понеділок буде хмарно, часом невеликий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер північний 7-12 м/с. Температура 3-8℃, вдень – 0-5℃ морозу.

Нагадаємо, до України повернулися сніг та морози до -16° – прогноз погоди на 5 лютого.

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