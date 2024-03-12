Дрони атакували Тернопільську область: пошкоджено обʼєкт інфраструктури

Вночі 12 березня російські безпілотники атакували Тернопільську область. У Кременецькому районі пошкоджено один з об'єктів інфраструктури. Загиблих та травмованих немає.

Про це повідомили у пресслужбі Тернопільської обласної військової адміністрації.

"Сьогодні вночі внаслідок атак ворожими БпЛА типу "Shahed" сталась пожежа на одному з об'єктів інфраструктури в Кременецькому районі", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що вночі, під час атаки дронів, у найближчому населеному пункті до пошкодженого обʼєкту інфраструктури призупинили електро- та газопостачання. Станом на 7:00 електрики відновили живлення у населеному пункті.



"В Кременецькому районі створено штаб з ліквідації наслідків надзвичайної події. Усі структури діють відповідно до своїх повноважень. Просимо не наближатися до місця надзвичайної події, поки тривають роботи з ліквідації наслідків удару ворожими БпЛА", - наголосили в ОВА.

Як повідомлялося, вночі під час повітряної тривоги у сусідній Хмельницькій області сталися вибухи. Повітряні сили попереджали про безпілотники. Сили ППО збили чотири дрони.

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