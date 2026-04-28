Вночі і зранку РФ атакувала велике місто: сталися «прильоти», є жертви

Російські безпілотники і вночі, і зранку атакували у Кривому Розі об’єкти інфраструктури.

Олена Капнік
Безпілотник.

Вночі та зранку 28 квітня російська армія атакувала безпілотниками Кривий Ріг у Дніпропетровській області. У місті стався «приліт», є жертви.

Про це повідомив голова ради оборони міста Олександр Вілкул.

«Ще один ворожий удар по об’єкту інфраструктури. На зараз, на жаль, один чоловік загинув, один поранений», — наголосив чиновник.

Атака на Кривий Ріг

Від опівночі у Кривому Розі кілька разів оголошували повітряну тривогу. Військові попереджали про загрозу безпілотників і вночі, і протягом ранку.

За даними влади, внаслідок нічної атаки пошкоджено об’єкт інфраструктури, але минулося без травмованих і загиблих місцевих мешканців.

Окрім того, у Криворізькому районі ворог атакував Зеленодольську громаду.

Як повідомлялося, зранку росіяни атакували Запоріжжя. Обласний центр сколихнули сильні вибухи. Внаслідок російської атаки поранення отримали двоє чоловіків 40 та 45 років. Травмовані перебувають у стані середньої важкості.

