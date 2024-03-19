Вночі мороз та мокрий сніг, а подекуди – до +12°: погода на 20 березня

Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 20 березня.
В Україні у середу, 20 березня, буде хмарно з проясненнями. У більшості районів східних областей – дощ, вночі з мокрим снігом.
Про це повідомляє "Укргідрометцентр".
На Київщині та Житомирщині вночі – без істотних опадів.
У південних та західних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла, у південно-східній частині та на Закарпатті 7-12°.
У Карпатах сніг, температура вночі 1-6° морозу, вдень близько 0°.
Погода у Києві та області
На Київщині – хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень – дощ. Вітер північно-східний 5-10 м/с.
Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла. У Києві вночі близько 0°, вдень 5-7° тепла.
Нагадаємо, синоптикиня розповіла, коли до України прийде весна.
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