Вночі - мороз, вдень - до 13° тепла: прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 25 березня

Вночі - мороз, вдень - до 13° тепла: прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 25 березня

Завтра очікується невелика хмарність.

У п'ятницю, 25 березня, в Україні буде морозна погода вночі та плюсова і суха вдень.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, завтра в країні буде без опадів, лише вночі у більшості північних та центральних областей місцями невеликий дощ та мокрий сніг. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с, вдень в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, у східних областях 4-9° морозу, вдень 8-13° тепла.

У Києві 25 березня вночі місцями очікується невеликий дощ та мокрий сніг, вдень без опадів. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 10-12° тепла.

Водночас синоптикиня Наталія Діденко повідомляла, що у денні години п'ятниці переважна частина України належатиме сухій погоді, лише на Одещині очікується дощ. За її прогнозом, у суботу в Україні буде знову тепло, а в неділю - похолоднішає та буде вітряно.

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