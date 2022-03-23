Вночі - мороз, вдень - рвучкий вітер: прогноз погоди в Україні на четвер, 24 березня

Завтра очікується мінлива хмарність.

У четвер, 24 березня, до України прийде незначне похолодання з нічними морозами.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, завтра в країні буде переважно сухо, лише вдень у північних, північно-східних та місцями в центральних областях невеликий дощ. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с, в західних та північних областях пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, у східних та місцями в Одеській областях 3-8° морозу, вдень 7-12° тепла, на Закарпатті та Одещині місцями 13-18° тепла, у північних областях 5-10° тепла.

Більше того 24 березня у західних та північних областях через пориви вітру до 15-20 м/с оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

У Києві 24 березня вночі буде без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 6-8° тепла.

Раніше синоптикиня Наталія Діденко повідомляла, що 24-25 березня в Україні передбачається холодніша повітряна маса, ймовірні опади, можливий навіть мокрий сніг. У суботу потепління відновиться, додає Діденко. У неділю в Україні знову похолодає - вдень орієнтовно до +2+8 градусів. У понеділок, 28 березня, знову потепління.

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