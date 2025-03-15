Вночі на Хмельниччині сталися сильні вибухи: що відомо про атаку "Шахедів"

Інформації про потерпілих немає.

Вночі проти суботи, 15 березня, у Хмельницькій області під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів. В небі над регіоном спрацювали сили ППО.

Про це повідомив керівник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

"Сьогодні вночі, під час сигналу "Повітряна тривога", наші сили ППО знищили 11 ворожих БпЛА типу "Shahed", - наголосив очільник ОВА.

Внаслідок російської атаки пошкоджено господарську будівлю одного з підприємств області, також сталось незначне займання, яке вже ліквідовано. Інформація щодо травмованих, загиблих не надходило, додав Тюрін.

Як повідомлялося, цієї ночі у Чернігові безпілотник влучив у девʼятиповерхівку. Наразі інформації про потерпілих немає.

Читайте також: