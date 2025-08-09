ТСН у соціальних мережах

Вночі на Харківщині пролунали вибухи — ЗМІ

Військові повідомляли про наближення ворожих ударних безпілотників.

Вибухи на Харківщині

У ніч проти 9 серпня в у Чугуївській громаді на Харківщині пролунала серія вибухів.

Про це повідомляє Суспільне.

«Серія вибухів пролунала у Чугуївській громаді», — йдеться у повідомленні.

Пізніше кореспонденти видання повідомили про повторні вибухи.

Раніше Повітряні сили повідомляли про кілька ворожих ударних безпілотників у напрямку Чугуєва.

Раніше повідомлялося, що у Харкові пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Ми раніше інформували, що під час атаки на Запорізький район російські війська завдали ударів авіабомбами по території бази відпочинку.

