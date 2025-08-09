- Дата публікації
Вночі на Харківщині пролунали вибухи — ЗМІ
Військові повідомляли про наближення ворожих ударних безпілотників.
У ніч проти 9 серпня в у Чугуївській громаді на Харківщині пролунала серія вибухів.
Про це повідомляє Суспільне.
«Серія вибухів пролунала у Чугуївській громаді», — йдеться у повідомленні.
Пізніше кореспонденти видання повідомили про повторні вибухи.
Раніше Повітряні сили повідомляли про кілька ворожих ударних безпілотників у напрямку Чугуєва.
Раніше повідомлялося, що у Харкові пролунали вибухи під час повітряної тривоги.
Ми раніше інформували, що під час атаки на Запорізький район російські війська завдали ударів авіабомбами по території бази відпочинку.