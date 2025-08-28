- Дата публікації
Вночі на Хмельниччині сталися сильні вибухи: що відомо про атаку
Вночі проти четверга, 28 серпня, у Хмельницькій області під час повітряної тривоги пролунали вибухи. В небі над регіоном спрацювали сили ППО. Втім, є наслідки від ворожої атаки.
Про це повідомив керівник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.
“Цієї ночі Хмельниччина зазнала атаки ворожих літальних апаратів. Є збиття. Деталі повідомлю згодом”, - наголосив очільник ОВА.
З його слів, наразі інформації про пошкодження, травмованих чи загиблих не надходило.