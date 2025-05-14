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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Вночі на Хмельниччині сталися сильні вибухи: що відомо про атаку "Шахедів"

За інформацією місцевої влади, минулося без потерпілих.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Вибух.

Вибух. / © Associated Press

Вночі проти середи, 14 травня, у Хмельницькій області під час повітряної тривоги пролунали вибухи. В небі над регіоном спрацювали сили ППО. Втім, є наслідки від ворожої атаки.

Про це повідомив керівник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

“Внаслідок атаки сталось займання одного нежитлового будинку, яке ліквідовано силами ДСНС. Також пошкоджено вікна в двох житлових приватних будинках”, - поінформував чиновник.

З його слів, інформація щодо травмованих чи загиблих не надходила.

Відомо, що на Хмельниччині сили протиповітряної оборони знищили 13 БпЛА типу “Shahed”.

Як повідомлялося, від вечора 13 травня росіяни атакували Україну балістикою і дронами. Зокрема, загарбники запустили 145 БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори.

Нагадаємо, що напередодні, близько 19:40, всій Україні була оголошена повітряна тривога через зліт МіГ-31К.

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