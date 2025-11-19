Вночі на Хмельниччині сталися вибухи: влада повідомила про наслідки

Дим / © Associated Press

Вночі 19 листопада у Хмельницькій області під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Наслідки від атаки зафіксували на території Шепетівського району

Про це повідомив керівник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

З його слів, внаслідок над регіоном було збито чотири російські безпілотники і одну крилату ракету.

У Шепетівському районі пошкоджено лінію електропередавання. Майже дві тисячі абонентів у 27 населених пунктах тимчасово були без світла.

За даними чиновника, внаслідок падіння уламків пошкоджено п'ять житлових будинків та покрівлю однієї технічної споруди.

Нагадаємо, цієї ночі та зранку російська армія атакувала сусіднє місто Тернопіль ракетами і дронами. Росіяни поцілили у звичайні житлові будинки. За даними рятувальників, на двох локація у місті склалася критична ситуація через руйнування. Під завалами шукають людей.

У місті багато загиблих. Наразі відомо про десять жертв російської атаки. Майже 40 осіб отримали травми. Зокрема, 12 дітей.

