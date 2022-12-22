Вночі на Миколаївщині ППО збила керовану авіаракету, випущену окупантами з винищувача

У ніч проти 22 грудня на Миколаївщині українські захисники знищили російську ракету, випущену з російського винищувача.

Про це повідомили в Командуванні повітряних сил ЗСУ.

"На Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони Повітряного командування "Південь" виявлено та збито керовану авіаційну ракету класу "повітря-поверхня" Х-59МК2, випущену російським винищувачем Су-35 з Чорного моря", - йдеться у повідомленні.

Запаси ракет в РФ

За словами представник Головного управління розвідки Міноборони Вадима Скібіцького, від початку повномасштабної війни російські заводи зброї змогли виготовити 240 високоточних крилатих ракет Х-101 і близько 120 крилатих ракет морського базування "Калібр". За місяць РФ може виробляти близько 40 нових ракет.

Зі слів секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олексія Данілова, у росіян залишилося вкрай мало ракет, їх вистачать на 3-4 атаки, але тоді окупанти вичерпають повністю всі запаси і самі залишаться без нічого. Водночас секретар РНБО нагадав про те, що РФ домовляється з Іраном про поставки ракет і українська сторона на найвищому рівні робить все можливе, щоб цього не відбулося. Але Данілов каже, що немає гарантії, що цього не станеться.

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