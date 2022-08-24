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Вночі окупанти обстріляли Запоріжжя: пошкоджено багатоповерхівки

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Фото: Анатолій Куртєв. / ©
Фото: Анатолій Куртєв. / ©
Фото: Анатолій Куртєв. / ©
Фото: Анатолій Куртєв. / ©

Вночі російські окупанти ракетами обстріляли Запоріжжя.

Ракети влучили в об’єкти інфраструктури Шевченківського району, а також неподалік Комунарського. Внаслідок нічного ворожого удару по обласному центру пошкоджено цивільну інфраструктуру міста. 

Про це повідомив секретар міської ради Анатолій Куртєв.

За його словами, внаслідок нічного ракетного удару постраждалих мирних мешканців немає.

На ранок 24 серпня відомо про шість потерплих багатоквартирних будинків. У них повилітали шибки, а також зруйновані віконні рами. На місці вже працюють відповідні комунальні служби.

"Якщо у вас є інформація про додаткові ушкоджені будівлі, повідомляйте про це на "15-80", - наголосив Куртєв.

Як повідомлялося, розпочалася 182 доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. ЗСУ відбили ворожі атаки на 4-х напрямках на Донеччині, повідомили у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ станом на 24 серпня.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
5653
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