Вночі окупанти завдали авіаударів по трьох селах на Житомирщині

За попередніми даними, жертв серед населення немає.

Вночі під авіаудари російських загарбників потрапили три села Житомирської області.

Про повідомляє поліція Житомирської області.

"Уночі 12 березня до поліції надійшло повідомлення про авіаудари, здійснені по селах Буда Вороб’ї та Старі Вороб’ї Малинської громади. У результаті вибухів зруйновані та пошкоджені будинки. За наявною інформацією, ніхто з людей не постраждав", - йдеться у повідомленні.

Також близько 4 години того ж дня у с. Морозівці Коростенського району було завдано авіаудари, в результаті чого зруйновані кілька житлових будинків та майже всі інші будівлі села залишилися без дахів та вікон. Попередньо, без людських жертв.

Жителі смт Червоного Бердичівського району повідомили до поліції про те, що на відстані близько 2 км від крайнього будинку селища виявлено сліди вибуху невідомого боєприпасу глибиною до 3 м та діаметром до 5 м.

Поліцейські зафіксували обставини та наслідки вказаних подій та надають необхідну допомогу місцевим жителям.

Нагадаємо, 13 березня знову будуть відкриті гуманітарні коридори для мешканців з найбільш постраждалих від війни населених пунктів.

Читайте також: