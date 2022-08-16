"Вночі окупанти завдали одного із наймасованіших обстрілів Харкова": Синєгубов розповів про руйнування

Окупанти завдали масштабного удару по Харкову. ЗА минулу добу в місті постраждали 9 людей, з них 75-річна жінка від травм померла.

У понеділок ввечері, 15 серпня, російські війська обстріляли Київський район Харкова з реактивної системи залпового вогню. Окрім цього, у ніч проти 16 серпня, загарбники з території російського Бєлгорода щонайменше 7 разів випустили ракети у напрямку Харкова, удари зафіксували у п'ятьох районах.

Про це сьогодні вранці, 16 серпня, повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

"Цієї ночі був один із наймасованіших обстрілів Харкова за останній час. Близько 22:30 ворог обстріляв Київський район Харкова з РСЗВ. Постраждали приватні будинки, були влучання в дорожнє покриття", - повідомив він.



Окрім цього, за його словами, приблизно о 2:30 Штаб оборони зафіксував одразу 7 пусків ракет з Бєлгорода в напрямку Харкова.

"Є удари в Шевченківському, Київському, Салтівському, Індустріальному та Холодногірському районах. Частина ракет влучила по відкритих територіях, тож пожежа не викликала. Фасади будівель пошкоджені осколками та вибуховою хвилею, частково зруйноване дорожнє покриття. Попередньо – без постраждалих. Правоохоронці ще працюють на місцях влучань та фіксують злочини окупантів", - поінформував Синєгубов.

Також він додав, що впродовж минулої доби ворог продовжував гатити по мирних об'єктах Харківського, Богодухівського, Чугуївського та Ізюмського районів області. Внаслідок чого окупанти пошкодили приватні житлові будинки, господарчі споруди.

"За даними Центру екстреної медичної допомоги, впродовж доби постраждали 9 людей у Харкові, з них жінка 75 років, на жаль, від отриманих поранень померла", - зазначив керівник Харківщини.



Синєгубов додав, що на лінії зіткнення тривають бойові дії. Ворог обстрілює позиції ЗСУ зі ствольної та реактивної артилерії.

"Наші захисники відповідають вогнем та завдають ворогу втрат у живій силі і техніці. Ворог спробував прорвати оборону наших військ на напрямку Козача Лопань – Уди. Українські воїни жорстко зустріли загарбників та відкинули назад", - резюмував він.

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