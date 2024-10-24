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Вночі під час атаки росіяни пошкодили українську залізницю: які наслідки

Вночі під час атаки росіяни пошкодили українську залізницю: які наслідки

Поїзд. / Фото: Associated Press

Пошкоджено колії.

Вночі проти 24 жовтня внаслідок російського обстрілу в Україні було пошкоджено залізничну інфраструктуру. Минулося без жертв та поранених.

Про це повідомили в пресслужбі "Укрзалізниці".

"У зв’язку з ворожим обстрілом пошкоджено колії на дільниці між Миколаєвом та Херсоном. Залізничні ремонтні бригади вже виїхали на відновлювальні роботи", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що поїзди сполученням до Херсона зупинятимуться у Миколаєві. Доправлення пасажирів до Херсона здійснюватиметься автобусами.

ЯК повідомлялося, напередодні росіяни вдарили по об'єкту енергетики в Сумській області. Внаслідок цього була знеструмлена понад 21 тисяча споживачів.

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