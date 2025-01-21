Вночі під час атаки росіяни пошкодили українську залізницю: які наслідки

Вночі проти 21 січня внаслідок російського обстрілу в Дніпропетровській області було пошкоджено залізничну інфраструктуру.

Про це повідомили у пресслужбі "Укрзалізниці".

"Залізнична інфраструктура Дніпропетровщини під ворожою атакою", - наголосили в "УЗ".

Зазначається, що внаслідок російських обстрілів поранення отримали двоє залізничників. Одного госпіталізовано, іншому — надано медичну допомогу на місці.

В компанії також додали, що пошкоджено будівлі та рухомий склад.

Як повідомлялося, цієї ночі російські безпілотники атакували Хмельниччину. У небі над регіоном працювала ППО.

Читайте також:

Київ наживо зараз! Як виглядає Лук'янівка зараз? Наслідки ракетного удару