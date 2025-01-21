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Вночі під час атаки росіяни пошкодили українську залізницю: які наслідки

Вночі під час атаки росіяни пошкодили українську залізницю: які наслідки

"Укрзалізниця". / Фото: УНІАН

Щонайменше двоє залізничників отримали поранення.

Вночі проти 21 січня внаслідок російського обстрілу в Дніпропетровській області було пошкоджено залізничну інфраструктуру.

Про це повідомили у пресслужбі "Укрзалізниці".

"Залізнична інфраструктура Дніпропетровщини під ворожою атакою", - наголосили в "УЗ".

Зазначається, що внаслідок російських обстрілів поранення отримали двоє залізничників. Одного госпіталізовано, іншому — надано медичну допомогу на місці.

В компанії також додали, що пошкоджено будівлі та рухомий склад.

Як повідомлялося, цієї ночі російські безпілотники атакували Хмельниччину. У небі над регіоном працювала ППО.

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