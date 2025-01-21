Вночі під час атаки росіяни пошкодили українську залізницю: які наслідки

Щонайменше двоє залізничників отримали поранення.
Вночі проти 21 січня внаслідок російського обстрілу в Дніпропетровській області було пошкоджено залізничну інфраструктуру.
Про це повідомили у пресслужбі "Укрзалізниці".
"Залізнична інфраструктура Дніпропетровщини під ворожою атакою", - наголосили в "УЗ".
Зазначається, що внаслідок російських обстрілів поранення отримали двоє залізничників. Одного госпіталізовано, іншому — надано медичну допомогу на місці.
В компанії також додали, що пошкоджено будівлі та рухомий склад.
Як повідомлялося, цієї ночі російські безпілотники атакували Хмельниччину. У небі над регіоном працювала ППО.
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