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Вночі під час атаки росіяни пошкодили українську залізницю: які наслідки

Вночі під час атаки росіяни пошкодили українську залізницю: які наслідки

"Укрзалізниця". / Фото: Associated Press

Працівники залізниці не травмувалися.

Вночі проти 4 лютого внаслідок російського обстрілу в Дніпропетровській області було пошкоджено залізничну інфраструктуру.

Про це повідомили у пресслужбі "Укрзалізниці".

"Сьогодні ворог знову обстріляв одне з залізничних депо на Дніпропетровщині. На щастя, ніхто із залізничників не постраждав", - повідомили в компанії. 

В "УЗ" наголошують, що внаслідок російського удару серйозно пошкоджено інфраструктуру та приміщення структурного підрозділу, уламками посічено пасажирський рухомий склад.

"Докладаємо зусиль для мінімізації впливу на рух поїздів у регіоні - виводимо на маршрути резервні поїзди", - додали в компанії. 

Нагадаємо, цієї ночі армія РФ вдарила по Україні дронами. Росіяни випустили 65 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів.

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