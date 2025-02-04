Вночі під час атаки росіяни пошкодили українську залізницю: які наслідки

Працівники залізниці не травмувалися.
Вночі проти 4 лютого внаслідок російського обстрілу в Дніпропетровській області було пошкоджено залізничну інфраструктуру.
Про це повідомили у пресслужбі "Укрзалізниці".
"Сьогодні ворог знову обстріляв одне з залізничних депо на Дніпропетровщині. На щастя, ніхто із залізничників не постраждав", - повідомили в компанії.
В "УЗ" наголошують, що внаслідок російського удару серйозно пошкоджено інфраструктуру та приміщення структурного підрозділу, уламками посічено пасажирський рухомий склад.
"Докладаємо зусиль для мінімізації впливу на рух поїздів у регіоні - виводимо на маршрути резервні поїзди", - додали в компанії.
Нагадаємо, цієї ночі армія РФ вдарила по Україні дронами. Росіяни випустили 65 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів.