Вночі під час атаки росіяни пошкодили українську залізницю: які наслідки

Деякі потяги курсують із запізненням.
Вночі під час атаки російські військові атакували залізничну енергетичну інфраструктуру в Дніпропетровській та Запорізькій областях.
Про це повідомили у пресслужбі "Укрзалізниці".
"Ворог продовжує атакувати залізничну енергетичну інфраструктуру Дніпропетровщини та Запоріжжя. На знеструмлені ділянки вже виведено перші резервні тепловози", - інформують в компанії.
Зазначається, що наразі затримки поїздів мінімальні. Зокрема, із запізнення курсують потяги "Ужгород - Ковель", "Кишинів- Київ Пасажирський" та "Хелм - Київ Пасажирський". Переглянути перелік поїздів, які затримуються у дорозі можна за посиланням: https://uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform/
Окрім того, можливі зміни у русі приміських поїздів.
Як повідомлялося, вночі БпЛА атакували Старокостянтинів на Хмельниччині. Наразі деталі російської атаки невідомі.