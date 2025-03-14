Вночі під час атаки росіяни пошкодили українську залізницю: які наслідки

Вночі під час атаки російські військові атакували залізничну енергетичну інфраструктуру в Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Про це повідомили у пресслужбі "Укрзалізниці".

"Ворог продовжує атакувати залізничну енергетичну інфраструктуру Дніпропетровщини та Запоріжжя. На знеструмлені ділянки вже виведено перші резервні тепловози", - інформують в компанії.

Зазначається, що наразі затримки поїздів мінімальні. Зокрема, із запізнення курсують потяги "Ужгород - Ковель", "Кишинів- Київ Пасажирський" та "Хелм - Київ Пасажирський". Переглянути перелік поїздів, які затримуються у дорозі можна за посиланням: https://uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform/

Окрім того, можливі зміни у русі приміських поїздів.

Як повідомлялося, вночі БпЛА атакували Старокостянтинів на Хмельниччині. Наразі деталі російської атаки невідомі.

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