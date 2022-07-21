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Вночі поблизу окупованого Мелітополя пролунали вибухи (фото, відео)

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Вночі поблизу окупованого Мелітополя пролунали вибухи (фото, відео)

Фото: Іван Федоров.

Протягом останнього часу на тимчасово захоплених територіях Запорізької області неспокійно. 

В ніч проти 21 липня в окупованому росіянами Мелітополі було чути вибухи. Після цього на сході від міста виникла пожежа.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Біля Мелітополя цієї ночі знову неспокійно. Близько опівночі було чутно вибухи. Після цього виникла пожежа на сході від Мелітополя, в районі села Вознесенка", - зазначив він. 

За його словами, чекає на більш детальну інформацію. Втім, він вже показав фото і відео з місця, де можна побачити червону заграву.

Як повідомлялося, російські окупанти активно готуються до проведення "референдуму" в окупованому Мелітополі. Росіяни перекривають мікрорайони на в'їзд і на виїзд. Крім того, вони ходять по квартирах і по будинках, проводячи "тотальний" перепис населення. 

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