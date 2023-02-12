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Вночі "почервоніли" кілька українських областей: не нехтуйте особистою безпекою

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Вночі "почервоніли" кілька українських областей: не нехтуйте особистою безпекою

Фото: pixabay.com

У ніч проти 12 лютого 2023 року в Україні була оголошена повітряна тривога.

Сирени лунають у Харківській, Луганській, Донецькій та автономній республіці Крим. 

За попередніми повідомленнями, є загроза застосування наземних пускових комплексів ОТРК/ЗРК на Сході.

Нагадаємо, що ЗРК С-300 - до 70-100 км по наземним цілям від точки запуску, а ОТРК «Іскандер» - до 500 км від точки запуску. 

Не нехтуйте власною безпекою - перейдіть до укриття! Перебувайте в укриттях та не забувайте про правило "двох стін". Слідкуйте за повідомленнями офіційної влади. 

За попередньою інформацією, вибухи пролунали у Краматорську. Інформація перевіряється та уточнюється. 

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Дата публікації
Перегляди
910
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