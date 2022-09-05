Вночі пролунали вибухи у Запоріжжі та на Харківщині

Наразі деталі цих повідомлень не розголошуються.

У ніч на 5 вересня 2022 року у соціальних мережах з'явилася інформація про "прильоти" у Запоріжжі та Харківщині, ймовірно, за межами міста.

Попередньо, повідомляється про роботу ППО.

Кілька разів за ніч на цих територіях була оголошена повітряна тривога. Йшлося про ракетну небезпеку.

Тому під час повітряної тривоги потрібно негайно слідувати в укриття.

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Бережіть себе!

Слідкуйте за повідомленнями від місцевої влади!

Очікуємо на офіційні повідомлення. Інформація уточнюється.

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