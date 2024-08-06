Вночі ракети і безпілотники атакували Київську область: які наслідки

Вночі проти 6 серпня окупаційна армія РФ атакувала Київську область ударними безпілотниками та ракетами. Внаслідок роботи сил ППО зафіксовано падіння уламків, які завдали пошкоджень. Минулося без потерпілих.

Про це повідомив керівник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

"В регіоні працювали сили ППО. Ворожі цілі були збиті. Влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури не допущено", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок падіння уламків у багатоквартирному будинку вибило вікна на першому та другому поверсі, де розташовані нежитлові приміщення; пошкоджено дві АЗС, багатоповерхову будівлю з офісними приміщеннями. Також вибуховою хвилею пошкоджено будинок лісника.

Як повідомлялося, вночі 6 серпня у Хмельницькій області сталися вибухи. В регіоні спрацювали сили ППО по ворожих безпілотниках.

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