Вночі РФ атакувала дронами, балістикою і авіаційними ракетами: скільки цілей знищила ППО

ППО працювала у шести областях.
У ніч проти 21 вересня російська армія вдарила по Україні 25 засобами повітряного нападу. Росіяни атакували балістичними та керованими авіаційними ракетами, а також безпілотниками Shahed.
Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.
"В результаті протиповітряного бою збито п'ять керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 11 ударних БпЛА. Ще п’ять безпілотників внаслідок протидії РЕБ локаційно втрачені", - повідомили військові.
Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Кіровоградській, Сумській, Полтавській, Одеській та Миколаївській областях.
Зазначається, що окупанти вдарили по Дніпропетровщині чотирма балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23, які випустили з анексованого Криму і Ростовської області, та п’ятьма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору тимчасово окупованої території Запорізької області. Окрім того, 16 Shahed росіяни запустили із Приморсько-Ахтарська та Курська.
Як повідомлялося, росіяни вночі атакували Україну ракетами та дронами. У низці регіонів були вибухи.
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