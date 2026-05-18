Вночі РФ атакувала дронами одну з областей на заході країни: після вибухів виникли пожежі
Протягом ночі у кількох районах Хмельниччини тричі оголошували повітряну тривогу через небезпеку російських дронів.
Вночі проти понеділка, 18 травня, російські війська атакували безпілотниками Хмельницьку область. У регіоні після потужних вибухів виникли пожежі.
Про це повідомив очільник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.
«Вночі ворог атакував Хмельниччину безпілотниками. Працювали Сили ППО. Є збиття», — повідомив чиновник.
Внаслідок російської атаки на території підприємств виникли пожежі. За даними ОВА, інформації про травмованих і загиблих не надходило.
Зауважимо, після опівночі у кількох районах Хмельниччини оголошували повітряну тривогу. Зокрема, у Хмельницькому і Шепетівському районах тричі лунали сирени.
Нагадаємо, цієї ночі російська армія здійснила масовану атаку по Україні. За даними Повітряних сил, під час комбінованого удару ворог застосував 546 засобів повітряного нападу. Головними цілями стали Дніпро та область, а також Одещина.
За попередніми даними, протиповітряною обороною збито/подавлено 507 цілей — чотири ракети і 503 безпілотники різних типів.