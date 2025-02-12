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Вночі РФ атакувала кількома типами ракет і безпілотниками: які цілі вдалось збити і де є "прильоти"

Вночі РФ атакувала кількома типами ракет і безпілотниками: які цілі вдалось збити і де є "прильоти"

Ракетний удар. Колаж ТСН. / Фото: ТСН.ua

Окупанти випустили шість балістичних ракет.

У ніч проти 12 лютого військові РФ завдали удару балістичними ракетами "Іскандер-М" (зенітними керованими С-400) по Києву та Кривому Рогу. Також росіяни атакували 123 ударними БпЛА типу Shahed та дронами-імітаторами. Сили ППО знищили шість ракет і 71 дрон. 

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що станом на 08:30 підтверджено збиття "Іскандер-М" (ЗКР С-400) та безпілотників у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Житомирській,  Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях. Крім того, 40 безпілотників-імітаторів було локаційно втрачено.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Дніпропетровщина (Кривий Ріг) , Сумщина, Полтавщина та Чернігівщина.

Військові наголошують, що росіяни здійснили шість пусків балістичних ракет з Брянської області РФ та один - з території анексованого Криму. Тим часом безпілотники окупанти запускали з Міллерово, Орла, Брянська, Курська та Приморсько-Ахтарська.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відреагував на нічний удар дронами і балістикою. Внаслідок російського обстрілу пошкоджено багатоквартирні будинки, офісні приміщення та цивільну інфраструктуру.

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