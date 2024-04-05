Вночі РФ атакувала Одещину "Шахедами": удар був спрямований на об'єкти енергетики

Вночі проти 5 квітня російська армія атакувала Одеську область безпілотниками "Shahed-131/136". Окупанти спрямували свій удар на енергетичну інфраструктуру регіону.

Про це в телемарафоні повідомила керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк.

За її словами, вночі росіяни атакували південні та південно-східні області двома хвилями. Саме під час другої ворог стрімко атакував Одещину.

"Друга хвиля була більш стрімкою, спрямована через акваторію Чорного моря в напрямку Одещини. Тут ворог підбирався до енергетиків, намагався пошкодити об'єкти енергетичної інфраструктури. Втім, повітряна оборона спрацювала вправно. Чотири дрони були знищені",- розповіла Гуменюк.

Зазначається, що в операційній зоні командування нічну атаку відбили повністю, ліквідувавши усі 13 безпілотників.Окрім Одеської області, Shahed також "приземлили" у Дніпропетровській та Запорізькій областях.