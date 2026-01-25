ТСН у соціальних мережах

290
1 хв

Вночі РФ атакувала Полтавщину: що пошкоджено

Вночі 25 січня армія РФ атакувала Полтавську область.

Стовп диму

У ніч проти 25 січня на Полтавщині працювали сили протиповітряної оборони. Внаслідок падіння уламків зафіксовані пошкодження. Минулося без постраждалих.

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

Деталі

Сьогодні вночі під час чергової атаки ворога в Полтавській області працювала ППО. У Полтавському районі через падіння уламків було пошкоджено спортивний майданчик та покрівлю одного з підприємств.

За попередньою інформацією, внаслідок роботи сил протиповітряної оборони уламки збитих повітряних цілей впали на цивільну інфраструктуру. Зокрема, пошкоджень зазнав спортивний майданчик, а також дах одного з підприємств у Полтавському районі.

«На щастя, обійшлося без постраждалих», — констатував посадовець.

Інформація щодо масштабів руйнувань уточнюється.

Нагадаємо, РФ атакувала Полтавщину також 11 січня.

Так, вночі проти 11 грудня російська армія вдарила по об'єктах енергетики в Кременчуцькому районі Полтавській області. На щастя, минулося без потерпілих. Утім є пошкодження інфраструктури.

За даними ОВА, значну кількість цілей було збито. Через падіння уламків та прямі влучання на об’єктах виникли пожежі.

290
