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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
782
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1 хв

Вночі РФ атакувала ракетами і "Шахедами": скільки цілей вдалось збити ППО

За інформацією військових, через нічний обстріл сталися влучання.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Безпілотник.

Безпілотник.

Вночі проти 8 липня армія РФ завдала ударів чотирма зенітними керованими ракетами С-300/400. Також росіяни випустили по Україні 54 БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів. ППО знищила 34 дрони.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

“Станом на 08:00 протиповітряною обороною знешкоджено 34 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі та півдні країни. 26 - збито вогневими засобами ураження, вісім - локаційно втрачено”, - йдеться у повідомленні.

За інформацією військових, зафіксовано влучання ударних БпЛА на п’яти локаціях.

До слова, цієї ночі загарбники завдали ракетних ударів із Курської області, а дрони запускали з напрямків Курська, Орла та Гвардійського, що в Криму.

Як повідомлялося, вночі Росія вкотре вдарила по Україні БпЛА. Ворожі безпілотники атакували з півночі та сходу.

Зокрема, у Миколаєві пролунали вибухи під час повітряної тривоги.У передмісті виникла пожежа. Силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено два БпЛА типу «Shahed 131/136».

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