Вночі РФ атакувала великий обласний центр: травмовано дітей, є руйнування (фото)

Атака. / © Associated Press

Вночі проти 12 лютого російська армія масовано атакувала Дніпро. Внаслідок обстрілу пошкоджені об’єкт інфраструктури, приватні будинки та автомобілі. Травми отримали маленькі діти.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Що відомо про атаку

За даними ОВА, в одному з районів міста пошкоджені приватні будинки та автомобілі. Під прицілом був і інфраструктурний об’єкт. Сталося кілька займань.

У місті дістали поранень четверо людей. Зокрема, діти. Це — немовля та 4-річна дівчинка.

«Хлопчик, якому ще немає й місяця, госпіталізований. Його стан медики оцінюють як середньої тяжкості», — наголосив чиновник.

Фото наслідків

Внаслідок атаки військ РФ пошкоджені приватні будинки та автівки в одному з районів міста / © Дніпропетровська ОДА

Удар по Дніпру

Атака на Дніпро розпочалася ще напередодні увечері. Повітряна тривога тривала від 21:38 до 04:53. Росіяни атакували місто балістичними ракетами і дронами. Сталася серія потужних вибухів. Кілька ракет атакували Дніпро.

У місті зафіксували влучання і пожежі після атаки РФ. Пошкоджені приватні будинки та автівки в одному з районів міста. Сталася пожежа.