Вночі РФ потужно вдарила балістикою і дронами: скільки повітряних цілей збила ППО

Вночі проти середи, 19 лютого, армія Російської Федерації атакувала Україну 167-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, а також завдала ударів двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 по Сумщині. Сили ППО знищили 106 дронів.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що підтверджено збиття 106 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Хмельницькій, Житомирській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Одеській та Миколаївській областях. Окрім того, 56 безпілотників-імітаторів було локаційно втрачено.

У Командуванні наголошують, що внаслідок російської атаки безпілотників наслідки фіксують на Одещині, Київщині, Сумщині, Черкащині та Запоріжжі.

Цієї ночі росіяни запускали БпЛа із напрямків Орла, Брянська, Курська, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарська. Ракети Іскандер-М/KN-23, що вдарили по Сумській області, летіли із Воронезької області.

Як повідомлялося, цієї ночі Україну атакували російські ударні безпілотники. Зокрема, в Києві сталися сильні вибухи.

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