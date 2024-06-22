Вночі РФ потужно вдарила по енергетичній інфраструктурі: які наслідки

Вночі 22 червня армія РФ потужно вдарила по енергетичній інфраструктурі. Росіяни атакували об'єкти в південних та західних областях.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики.

"Атаковано об’єкти оператора системи передачі у південному та західному регіонах. На жаль, на одному з об’єктів внаслідок обстрілу постраждали двоє енергетиків. Їх доставлено до лікарні. Є пошкоджене обладнання", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час російського обстрілу відключалася повітряна лінія електропередачі у східному регіоні. Це призвело до зниження навантаження на генеруючому об’єкті. Наразі наслідки уточнюються, наголосили у міністерстві.

Як повідомлялося, вночі ворог здійснив восьму атаку на енергооб'єкти "Укренерго" в Запорізькій та Львівській областях. На Запоріжжі постраждали двоє енергетиків.

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