Вночі РФ потужно вдарила різними ракетами і БпЛА: що вдалося збити силам ППО

Вночі проти 2 вересня російські окупанти завдали ракетного удару по Україні різними типами ракета і безпілотниками Shahed. Під прицілом були Київщина, Сумщина та Харківщина. Знищено дев'ять балістичних і 13 крилатих ракет, а також 29 БпЛА.

Про це повідомили у Командуванні повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що окупанти застосували балістичні, крилаті та зенітні керовані ракети. Загалом було виявлено 58 повітряних цілей: 35 ракет різних типів та 23 ударних БпЛА:

16 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 із Брянської, Воронезької та Курської областей;

балістичних ракет із Брянської, Воронезької та Курської областей; 14 крилатих ракет Х-101 із літаків Ту-95МС з повітряного простору Волгоградської області;

крилатих ракет із літаків Ту-95МС з повітряного простору Волгоградської області; чотири зенітні керовані ракети С-300/С-400 із Бєлгороської області;

зенітні керовані ракети із Бєлгороської області; одну ракету невстановленого типу із Бєлгороської області;

із Бєлгороської області; 23 ударні БпЛА "Shahed-131/136" із Приморсько-Ахтарська.

В результаті бойової роботи було збито дев'ять балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 та 13 крилатих ракет Х-101, а також 20

Shahed. Крім того, одна крилата ракета Х-101 та три ударні БпЛА не досягли своїх цілей і були локаційно втрачені, додали у ПС.

Зазначається, що бойова робота велась у Київській, Харківській, Дніпропетровській, Полтавській, Миколаївській та Запорізькій областях.

Як повідомлялося, росіяни атакували Київську область дронами і ракетами. В регіоні працювали сили ППО, але сталося падіння уламків.

Окрім того, РФ атакувала Київ ракетами. Екстрені служби працюють у Святошинському, Голосіївському та Шевченківському районах.

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