Вночі РФ вдарила авіаційними ракетами і "Шахедами": скільки повітряних цілей вдалось знищити

Вночі проти 11 листопада російські військові атакували Україну двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69, 74 ударними БпЛА "Shahed та безпілотниками невстановленого типу. Силам ППО вдалося знищити дві ракети і 39 дронів.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Росіяни запускали ракети Х-59/69 із тимчасово окупованої території Запорізької області, а безпілотники - із районів Курська, Приморсько-Ахтарська, Орела та Брянська.

"Станом на 09:30 підтверджено збиття двох керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 39-ти БпЛА противника у Київській, Житомирській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Запорізькій, Чернігівській, Дніпропетровській та Миколаївській областях", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, 30 БпЛА було локаційно втрачено у різних регіонах України. Також три 3 дрони вийшли з повітряного простору України у напрямку Білорусі та тимчасово окупованої території.