Вночі РФ вдарила балістичними ракетами і дронами: скільки повітряних цілей збила ППО

Вночі проти 21 січня російські війська атакували Україну 131 ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, а також чотирма балістичними ракетами "Іскандер-М". Сили ППО знищили 72 дрони.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Росіяни запускали дрони з із напрямків: Міллерово, Орла, Приморсько-Ахтарська, а "Іскандери" - з Воронезької області.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 72 "Shahed" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській, Одеській, Запорізькій та Рівненській областях", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, 59 ворожих безпілотників-імітаторів було локаційно втрачено.

Окрім того, зазначається, що в Полтавській та Черкаській областях внаслідок російських атаку було пошкоджено установи, господарчі будівлі, приватні будинки. Попередньо, минулося без жертв та постраждалих.