Вночі РФ вдарила балістикою і дронами: куди поцілив ворог і скільки цілей вдалось збити

Один БпЛА повернувся до РФ.

Вночі проти 8 жовтня війська агресорки Росії завдали ракетних ударів та атакували 19 безпілотниками "Шахед". Сили ППО знищили 18 дронів.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Від 19:00 7 жовтня до 08:30 08 жовтня росіяни задали удару по Одещині двома балістичними ракетами Іскандер-М. Їх ворог запустив з території тимчасово анексованого Криму. БпЛА окупанти атакували з російського із Приморсько-Ахтарська.

"У результаті протиповітряного бою усі ворожі безпілотники ліквідовано у Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Вінницькій та Тернопільській областях", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 18 дронів збили сили ППО. Один безпілотник повернувся до Росії.

Нагадаємо, Україною вночі рухалися дрони ворога. У низці регіонів пролунали вибухи. Зокрема, в Сумах і Одесі.

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