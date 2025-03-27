Вночі РФ вдарила балістикою і дронами: скільки повітряних цілей збила ППО

Вночі проти 27 березня армія РФ атакувала Україну балістичною ракетою Іскандер-М із та 86-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Сили ППО знищили 42 дрони. Також 36 - локаційно втрачено.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

За інформацією військових, підтверджено збиття 42 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів на півдні, півночі та в центрі країни. Втім, конкретних областей ПС не назвали. Зазначається, що внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Дніпропетровщина та Чернігівщина.

Зауважимо, що цієї ночі росіяни атакували безпілотниками із напрямків Міллерово, Курська, Приморсько-Ахтарська та Чауди, що в анексованому Криму. Балістику ворог запустив з території Воронезької області.

Як повідомлялося, ввечері 26 березня росіяни завдали масованого удару дронами по Харкову. Понад десять осіб отримали травми. Серед потерпілих є дитина.

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