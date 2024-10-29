Вночі РФ вдарила балістикою та дронами: скільки цілей збила ППО і де є влучання

Вночі проти 29 жовтня армія Російської Федерації завдала ударів по Україні. Окупанти атакували балістичною ракетою "Іскандер-М", 48-ма безпілотниками "Shahed" і дронами невстановленого типу. Знищено 26 БпЛА.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Росіяни вдарили балістикою по місту Кривий Ріг Дніпропетровської області. Ракету ворог випустив з Криму. Безпілотники росіяни запускали із напрямків Орел та Курськ в РФ.

"Протиповітряна оборона працювала у Київській, Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Сумській, Чернігівській та Полтавській областях", - йдеться у повідомлення.

Окрім того, 20 безпілотників було локаційно втрачено, а один дрон повернувся до Росії.

Нагадаємо, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих попередив про масований удар РФ. Росіяни могли накопичити близько 150 різних типів ракет.

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