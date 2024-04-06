Вночі РФ вдарила дронами і ракетами: скільки повітряних цілей вдалося збити

Вночі проти суботи, 6 квітня, російські окупанти вчергове атакували Україну безпілотниками Shahed. На світанку росіяни завдали ще й ракетних ударів. ППО збила 28 дронів та три ракети.

Про це повідомили у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 32 БпЛА типу "Shahed". Силами та засобами протиповітряної оборони 28 ударних БпЛА було знищено", - йдеться у повідомленні.

В Генштабі наголошують, що ближче до ранку ворог запустив по Україні крилаті ракети різних типів.

Командувача Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук уточнив, що росіяни атакували шістьома ракетами різних типів: трьома - С-300, двома - Х-101/Х-555 та одним "Калібром".

Зенітні керовані ракети С-300 росіяни запускали із Бєлгородської області, крилаті ракети Х-101/Х-555 - із літаків стратегічної авіації з Саратовської області, а крилату ракету "Калібр" - з акваторії Чорного моря.

В результаті протиповітряного бою було збито: дві крилаті ракети Х-101/Х-555, крилату ракету "Калібр" та 28 ударних БпЛА "Shahed-131/136".

"Російські убивці продовжують терор українців, б’ють по Харкову та інших мирних містах. На жаль, нині маємо загиблих та поранених, співчуття родинам", - наголосив Олещук.

Нічна атака дронів і ракет

Після опівночі ворог тероризував українців ударними безпілотниками. Зокрема, повідомлялося про небезпеку для Харкова, а також Хмельницької області.

Стало відомо, що росіяни вдарили по Харкову безпілотниками. Зокрема, дрони влучили по масовій забудові у Харкові, а також пошкодили приватні домоволодіння у Малій Данилівці. Станом на ранок відомо про шістьох загиблих та десятьох поранених.

Згодом Україну охопила масштабна тривога через пуски ракет Х-101/555 ворожою стратегічною авіацією. Зокрема, на Київщині працювали сили ППО.

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