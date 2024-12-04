Вночі РФ вдарила дронами і ракетою: куди цілив ворог і скільки цілей збила ППО

Вночі проти 4 грудня армія РФ атакувала Україну керованою авіаційною ракетою Х-59/69 та 50 ударними БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками інших типів. Знищено 29 російських дронів.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Ворог атакував ракетою із повітряного простору Курської області, а безпілотниками - з Приморсько-Ахтарська, Орела та Міллерово.

"Збито 29 ворожих БпЛА у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Хмельницькій, Тернопільській, Миколаївській та Донецькій областях", - йдеться у повідомленні.

Окрім того,18 дронів було локаційно втрачено. Один БпЛА вийшов з підконтрольного повітряного простору у напрямку тимчасово окупованої території.

Як повідомлялося, близько 20:00 3 грудня армія РФ розпочала повітряну атаку безпілотниками. Перші БпЛА увійшли до повітряного простору країни з півночі - через Чернігівську область.

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