Вночі РФ вдарила по Україні крилатими ракетами і дронами: скільки цілей змогла збити ППО

Вночі проти 30 травня російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по військових об’єктах та критичній інфраструктурі України. Сили ППО збили сім крилатих ракет і 32 безпілотники "Shahed-131/136".

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.

Армія РФ застосувала вісім зенітних керованих ракет С-300/С-400. Повітряні цілі атакували Харківщину.

Із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Саратовська область РФ) росіяни запустили 11 крилатих ракет Х-101/Х-555. Дрони летіли з російського Приморсько-Ахтарська та мису Чауда, що в окупованому Криму. Росіяни випустили 32 ударних БпЛА Shahed.

"У результаті протиповітряного бою збито сім крилатих ракет Х-101/Х-555 та 32 ударних БпЛА "Shahed-131/136" у межах Хмельницької, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської, Запорізької, Одеської, Херсонської, Київської та Вінницької областей", - повідомив Олещук.

За його словами, відбивали повітряний напад зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби.

Нічна атака РФ

Після опівночі майже половина України "почервоніла" через кружляння ворожих безпілотників. Більшість дронів фіксували на півдні України. Втім, вони рухалися далі.

Згодом Україною поширилася повітряна тривога. Моніторингові канали повідомили, що відбулися пуски ракет Х-101/555 зі стратегічної авіації (Ту-95мс).

Вже після 04:00 вся Україна "почервоніла". Ворожі ракети, які були випущені з російських літаків, увійшли до українського повітряного простору.

Стало відомо, що росіяни випустили по Харківщині 8 ракет з Бєлгорода. Зокрема, ворог ударив по Харкову. Внаслідок атаки виникла пожежа на обʼєкті газової інфраструктури.

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