Вночі РФ вдарила по Україні ракетами та 136 БпЛА: скільки цілей вдалося збити

Вночі проти 16 жовтня армія РФ випустила зенітну керовану ракету С-300/400, авіаційну ракету Х-59 та 136 ударних безпілотників. Сили ППО знищили 51 дрон.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Від 19:00 15 жовтня до 07:00 16 жовтня росіяни випустили майже 140 повітряних цілей. Ракетою С-300/400 окупанти вдарили по Донеччині, а Х-59 - по Чернігівській області. Їх росіяни запускали з тимчасово окупованої території Донецької області та Курської області РФ. Райони пусків БпЛА: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ в Росії.

"Станом на 07:00 збито 51 ворожий БпЛА в Сумській, Черкаській, Кіровоградській, Тернопільській, Херсонській, Харківській, Житомирській, Донецькій, Дніпропетровській, Миколаївській, Київській, Полтавській, Чернігівській та Чернівецькій областях", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок активної протидії РЕБ 60 безпілотників було локаційно втрачено у різних регіонах України. Ще два дрони повернулись назад у напрямку РФ.

Зазначається, що станом на 07:00 понад 20 БпЛА наразі перебувають в повітряному просторі України. Бойова робота триває, додали в ПС.