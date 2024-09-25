Вночі РФ вдарила ракетами і дронами: скільки цілей збила ППО і куди поцілив ворог

Вночі проти середи, 25 вересня, російські окупанти атакували Україну кількома типів ракет та ударними безпілотниками типу "Shahed". Сили ППО знищили чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 28 БпЛА.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Армія РФ атакувала Харківську область зенітною керованою ракетою С-300 та трьома ракетами невстановленого типу. По Одеській області окупанти випустили із повітряного простору з акваторії Чорного моря чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69. Крім того, росіяни атакували 32 БпЛА. Дрони летіли з Приморсько-Ахтарська та Курська.

"В результаті протиповітряного бою збито 28 ударних БпЛА та чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69. Ще чотири ворожих безпілотники локаційно втрачено у кількох регіонах України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Харківській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Сумській, Полтавській, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях.

Нагадаємо, вдень 24 вересня повітряна ціль з Білорусі перетнула державний кордон. Моніторингові чати повідомили, що на територію України залетів білоруський літак.

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