Вночі РФ вдарила ракетами і дронами: скільки повітряних цілей збила ППО і куди влучив ворог

Вночі проти середи, 10 липня, армія РФ атакувала Україну однією балістичною ракетою "Іскандер-М", чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69 та 20 ударними безпілотниками "Shahed-131/136". Сили ППО знищили 14 дронів.

Про це повідомив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

Олещук наголосив, що ракетами було атаковано портову інфраструктуру Одеської області

"В результаті бойової роботи збито 14 "Шахедів" у Одеській, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Хмельницькій, Черкаській, Вінницькій та Рівненській областях", - йдеться у повідомленні.

Також, за словами Олещука, внаслідок активної протидії три ворожі ракети Х-59/Х-69 та три ударних БпЛА не досягли своїх цілей.

Зазначається, що балістику і авіаційні ракети росіяни запускали з тимчасово анексованого Криму, а дрони - із району Приморсько-Ахтарська РФ та мису Чауда в Криму.

Як повідомлялося, цієї ночі РФ вдарила по енергетичній інфраструктурі. В окремих районах Рівненщини знеструмлювалися побутові та промислові споживачі.

Відомо, що РФ вдарила по об'єкту критичної інфраструктури в Рівненській області. Минулося без травмованих і загиблих.

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