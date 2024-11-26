Вночі РФ вдарила ракетами і рекордною кількість дронів: скільки цілей збила ППО

Сталися влучання в об’єкти критичної інфраструктури.
Вночі проти 26 листопада армія РФ атакувала Україну балістичними ракетами "Іскандер-М" та випустила рекордну кількість ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників невстановленого типу. Силами ППО знищено 76 дронів.
Про це повідомили у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.
Радіотехнічними військами було виявлено та здійснено супровід 192 повітряних цілей: чотирьох балістичних ракет "Іскандер-М" та 188 БпЛА.
Окупанти атакували балістикою з Воронезької та Курської областей. Дрони росіяни запускали із напрямків - Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ.
"Станом на 09.00 протиповітряною обороною збито 76 ворожих безпілотників у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій, Чернівецькій, Тернопільській, Рівненській, Запорізькій, Дніпропетровській, Одеській та Миколаївській областях", - йдеться у повідомленні ПС.
Окрім того, 95 безпілотників було локаційно втрачено. Ймовірно, через активну протидію РЕБ Сил оборони п'ять безпілотників полетіли у бік Білорусі.
Через російську атаку сталися влучання в об’єкти критичної інфраструктури. Також через удар БпЛА у кількох регіонах пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки. Попередньо, минулося без жертв та постраждалих.
Як повідомлялося, цієї ночі російські загарбники атакували Україну ударними БпЛА. У низці областей фіксували дрони РФ.
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